الصقر للتأمين: انتهاء فترة اعتراض الدائنين على الاندماج مع "اتحاد الخليج الأهلية'

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، عدم وجود اعتراضات لدائنين على صفقة الاندماج مع "اتحاد الخليج الأهلية" بنهاية الفترة المقررة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن فترة اعتراض الدائنين انتهت بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023م وعدم وجود أي اعتراضات قائمة من قبل دائني شركة الصقر للتأمين.

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وفي 31 يوليو 2023م، أعلنت الشركة على موقع "تداول" عن ابتداء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المادة (227) من نظام الشركات.

جدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي "ساما" وافق على صفقة اندماج شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني مع شركة الصقر للتأمين التعاوني، إلى جانب اعتماد عدد من المسائل المرتبطة بالصفقة.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين على موقع مجموعة "تداول" السعودية، إن إتمام صفقة الاندماج لا يزال خاضعًا لعدد من الشروط الإضافية، من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في كل من "اتحاد الخليج الأهلية" و"الصقر للتأمين التعاوني" على صفقة الاندماج.

ووقعت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني مع شركة الصقر للتأمين التعاوني، يوم 22 مارس الماضي اتفاقية اندماج ملزمة.