وثيقة: البترول الوطنية الكويتية تعتزم افتتاح 32 محطة وقود جديدة خلال 5 سنوات

كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء أن شركة البترول الوطنية الكويتية التابعة للدولة تخطط لافتتاح 32 محطة وقود جديدة في البلاد حتى عام 2028 لكنها لم تحدد تكلفتها.

وأوضحت الوثيقة، وهي عبارة عن رد من وزير النفط على سؤال برلماني، أن 3 محطات سيتم افتتاحها في السنة المالية 2024-2025، و5 محطات في 2025-2026، و13 في 2026-2027، و11 في 2027-2028.

مادة اعلانية

وشركة البترول الوطنية الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية هي المسؤولة عن عمليات تكرير النفط في الكويت، وتمتلك مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله.

وأشار الوزير إلى أن "الخطة يتم تحديثها دوريا حسب توفر مواقع لإنشاء محطات وقود جديدة والحصول على الموافقات الحكومية اللازمة لإنشائها واحتياجات المنطقة".

وطبقا لذات الوثيقة يوجد بالكويت حاليا 146 محطة وقود تقوم شركة البترول الوطنية بتشغيل 61 محطة منها.

وأشار رد الوزير إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تخطط لتوفير نقاط شحن للمركبات الكهربائية كخدمة إضافية في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية ابتداء من عام 2030.