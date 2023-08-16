"أسمنت أم القرى" تعيد جدولة قرض بـ 656.87 مليون ريال من صندوق التنمية الصناعية

أعلنت شركة أسمنت أم القرى عن إعادة جدولة القرض القائم المقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 656.87 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن سبب إعادة الجدولة هو دعم المركز المالي للشركة بما يتوافق مع تدفقاتها النقدية، وتم توقيع اتفاق إعادة الجدولة بتاريخ اليوم 16 أغسطس 2023، وقيمة الجزء المعاد جدولته من القرض 323 مليون ريال.

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وكانت مدة التمويل قبل الجدولة تنتهي في 15-8-1446ه على أقساط نصف سنوية، وأصبحت تنتهي في 15-8-1449ه .

وتم الإبقاء على الضمانات المقدمة سابقا مع إضافة تعهد المقترض بتقديم وثيقة تأمين مقبولة للصندوق على كافة أصول المصنع تشمل شرطي الصندوق على أن يتم استيفائه خلال ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية المعدلة.

كما يتعهد المقترض أنه في حال توزيع أرباح أكثر من إجمالي سداد القرض خلال السنة المالية، بأن مبلغا مساويًا للزيادة يجب أن يُدفع مقابل القرض القائم المستحق حيث يتم تطبيق الدفعة المقدمة مقابل أقساط القرض المستحقة بالترتيب العكسي.