"أكاديمية التعلم" تعلن السداد المبكر لقرض "بنك الرياض" بـ 22 مليون ريال

أعلنت شركة "أكاديمية التعلم" عن سدادها المُبكر للقرض القائم بقيمة 22 مليون ريال، ضمن اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الموقعة مع "بنك الرياض".

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قوة المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية المتميزة عززت من قدرتها على السداد المبكر للقرض قبل الموعد المستحق له بدون الاخلال بقدرة الشركة المالية و بدون أي تأثير على نهج الشركة الثابت تجاه الموردين والحفاظ على توزيعات الأرباح النقدية المستقبلية لمساهميها.

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وأضافت أن السداد المبكر للقرض يأتي ضمن إجراءات الاستغلال الأمثل للنقد المتوفر لدى الشركة بما يحقق الكفاءة المالية للشركة وتخفيض تكاليف التمويل.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة أكاديمية التعلّم عن حصولها على رخصة تدريب للرجال من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبذلك سيكون أول فرع لأكاديمية التعلّم للرجال في مدينة الدمام.

وأشارت إلى أن الفرع الجديد يأتي ضمن خطط الشركة التوسعية، كما سيدعم خطط التدريب في المجالات التطويرية، وتقديم دبلومات متعددة، والمقرر افتتاحه في النصف الثاني من العام 2023م، وسيظهر الأثر المالي بإذن الله في النصف الثاني من العام 2023م.