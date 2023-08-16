اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة أكوا باور مناسبة
شركة أكوا باور
شركات

"أكوا باور" السعودية تنفذ مشروع تحلية مياه في دبي بـ914 مليون دولار

بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت "هيئة كهرباء ومياه دبي"، اليوم الأربعاء، اختيار شركة "أكوا باور" السعودية لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع لتحلية المياه باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم (حوالي 914 مليون دولار).

وقالت الهيئة في بيان، إن المشروع يتعلق بتحلية المياه "بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي"، وفق ما نقتله "وكالة أنباء العالم العربي".

مادة اعلانية

وذكر البيان أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي سترتفع إلى 670 مليون غالون يوميا عام 2026 مع استكمال هذا المشروع، مقارنة مع 490 مليون غالون يوميا في الوقت الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طالبان تسمح لـ 600 مسؤول سابق بالعودة إلى أفغانستان طالبان تسمح لـ 600 مسؤول سابق بالعودة إلى أفغانستان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط