سوق السعودية
"هيئة المسرح" ترسي مشروعاً بـ10 ملايين ريال على "تام التنموية"
لتقديم خدمات استشارية وحلول رقمية
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تلقت شركة تام التنموية أمس الثلاثاء 15 أغسطس 2023م خطاب ترسية مشروع لصالح هيئة المسرح والفنون الأدائية بقيمة 10 ملايين ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن التاريخ المتوقع لتوقيع 15 أكتوبر 2023، ويتضمن تقديم الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية اللازمة لتصميم وتنفيذ مشروع لصالح هيئة المسرح والفنون الأدائية.
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وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءًا من الربع الرابع من العام المالي 2023.
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