إيرادات "موانئ دبي" تتجاوز 9 مليارات دولار في النصف الأول من 2023

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي.بي ورلد) أنها حققت أرباحا أساسية عائدة للمساهمين في النصف الأول من العام بلغت 651 مليون دولار بالمقارنة مع تسجيل 721 مليون دولار قبل عام.

وأشارت الشركة في إعلان نتائجها المالية إلى أن الإيرادات بلغت في النصف الأول 9.04 مليار دولار مقابل 7.93 مليار دولار قبل عام.

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وأضافت الشركة أن السيولة الصافية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بلغت 1951 مليون دولار في النصف الأول من 2023 في حين سجل الإنفاق الرأسمالي 910 ملايين دولار في ذات الفترة، وفق رويترز.

وقالت إنها ملتزمة باستثمار أكثر من 500 مليون دولار بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدى السنوات الخمس المقبلة بمقدار 700 ألف طن.

وذكرت دي.بي ورلد أنها تبقى متفائلة بشأن توقعات المدى المتوسط والطويل للتجارة العالمية لكن تلك التوقعات لا تزال يكتنفها الغموض بسبب أجواء التوتر الجيوسياسي وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وتقلبات أسعار صرف العملات.