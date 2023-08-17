اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
موانئ دبي العالمية
موانئ دبي العالمية
اقتصاد دبي

إيرادات "موانئ دبي" تتجاوز 9 مليارات دولار في النصف الأول من 2023

أكدت التزامها باستثمار أكثر من 500 مليون دولار بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي.بي ورلد) أنها حققت أرباحا أساسية عائدة للمساهمين في النصف الأول من العام بلغت 651 مليون دولار بالمقارنة مع تسجيل 721 مليون دولار قبل عام.

وأشارت الشركة في إعلان نتائجها المالية إلى أن الإيرادات بلغت في النصف الأول 9.04 مليار دولار مقابل 7.93 مليار دولار قبل عام.

مادة اعلانية

وأضافت الشركة أن السيولة الصافية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بلغت 1951 مليون دولار في النصف الأول من 2023 في حين سجل الإنفاق الرأسمالي 910 ملايين دولار في ذات الفترة، وفق رويترز.

الذهب عند أدنى مستوى في 5 أشهر مع صعود الدولار وعوائد السندات الأميركية أسواق المال سعر الذهب الذهب عند أدنى مستوى في 5 أشهر مع صعود الدولار وعوائد السندات الأميركية

وقالت إنها ملتزمة باستثمار أكثر من 500 مليون دولار بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدى السنوات الخمس المقبلة بمقدار 700 ألف طن.

وذكرت دي.بي ورلد أنها تبقى متفائلة بشأن توقعات المدى المتوسط والطويل للتجارة العالمية لكن تلك التوقعات لا تزال يكتنفها الغموض بسبب أجواء التوتر الجيوسياسي وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وتقلبات أسعار صرف العملات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما هو "البلوك رقم 9" الذي يعول لبنان عليه في إنهاء أزمته الاقتصادية؟ ما هو "البلوك رقم 9" الذي يعول لبنان عليه في إنهاء أزمته الاقتصادية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط