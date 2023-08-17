محكمة روسية تقر فرض غرامة على "غوغل".. لهذا السبب

فرضت محكمة روسية يوم الخميس غرامة قدرها 3 ملايين روبل (32 ألف دولار) على شركة "غوغل" لفشلها في حذف معلومات مزعومة كاذبة عن الصراع في أوكرانيا.

تأتي الخطوة التي اتخذتها محكمة الصلح في أعقاب إجراءات مماثلة في أوائل أغسطس/آب ضد شركة "آبل" ومؤسسة ويكيميديا التي تستضيف ويكيبيديا.

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وفقًا لتقارير إخبارية روسية، وجدت المحكمة أن خدمة يوتيوب للفيديو، المملوكة لشركة غوغل، كانت مذنبة بعدم حذف مقاطع مصور تحتوي على معلومات غير صحيحة عن الصراع - وهو ما تصفه روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".

قالت وكالات الأنباء إن "غوغل" أدين أيضًا بعدم إزالة مقاطع مصورة اقترحت طرقًا للدخول إلى منشآت غير مفتوحة للقصر، بدون تحديد نوع التسهيلات المعنية.

في روسيا، تتعامل محكمة الصلح عادة مع الانتهاكات الإدارية والقضايا الجنائية البسيطة.

منذ إرسال قوات إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، سنت روسيا مجموعة من الإجراءات لمعاقبة أي انتقاد أو استجواب للحملة العسكرية.