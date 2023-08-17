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Chatgpt و تشات جي بي تي (أ ب)
تشات جي بي تي (أ ب)
ذكاء اصطناعي

"أوبن إيه.آي" تستحوذ على "غلوبال إيلومينيشن" للعمل على تشات جي.بي.تي

لم يتم الإفصاح عن التفاصيل المالية للصفقة

دبي - العربية.نت
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قالت شركة (أوبن إيه.آي) يوم الأربعاء إنها استحوذت على شركة المنتجات الرقمية (غلوبال إيلومينيشن) في أول صفقة استحواذ معروفة تجريها شركة الذكاء الاصطناعي الشهيرة.

ولم يتم الإفصاح عن التفاصيل المالية للصفقة.

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وقالت أوبن.إيه.آي "انضم فريق غلوبال إيلومينيشن بأكمله إلى أوبن إيه.آي للعمل على منتجاتنا الأساسية بما في ذلك تشات جي.بي.تي"، وفق رويترز.

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وأسس توماس ديمسون وتيلور جوردون وجووي فلين شركة غلوبال إيلومينيشن ومقرها نيويورك في 2021. وسبق أن عملوا جميعا في منصة إنستغرام المملوكة لميتا بلاتفورمز.

وعملت غلوبال إيلومينيشن في الآونة الأخيرة على تقنية ذات مصدر مفتوح متعلقة بإنتاج الألعاب عبر الإنترنت. ويُنسب إلى ديمسون كتابة بعض الشفرات الأصلية لخوارزميات تصنيف المحتوى على إنستغرام، بحسب الموقع الإلكتروني الشخصي الخاص بديمسون.

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