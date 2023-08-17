"نسيج للتقنية" تحقق 2.3 مليون ريال أرباحاً بالنصف الأول بانخفاض 70.4%

سجلت شركة نسيج للتقنية، صافي ربح 2.29 مليون ريال خلال النصف الأول من 2023 بانخفاض 70.43% على أساس سنوي، مقارنة بصافي ربح 7.74 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الإيرادات تراجعت بنسبة 4.2% لتصل إلى 90.87 مليون ريال النصف الأول من 2023 مقارنة بنحو 94.85 مليون ريال في الفترة المقارنة قبل عام.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح في النصف الأول من 2023 على أساس سنوي، إلى تراجع الإيرادات بنسبة 4.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى هذا الانخفاض إلى تأخر خارج عن سيطرة الشركة في بعض المشاريع والتي كان من المجدول تنفيذها خلال الفترة.

وأوضحت أن الارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية ساهم في انخفاض الربح التشغيلي والذي بدورة أدى إلى انخفاض صافي الدخل.