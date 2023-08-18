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تيك توك يخضع لأوروبا
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تيك توك

مدينة نيويورك تحظر استخدام "تيك توك" على الهواتف الرسمية.. لهذا السبب

أكثر من نصف الولايات الأميركية تحظر استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية

نيويورك - أسوشيتد برس
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وجهت مدينة نيويورك موظفيها بحذف تطبيق "تيك توك" من هواتفهم التي منحتها المدينة لهم. وبذلك تنضم نيويورك للحكومة الفيدرالية وأكثر من نصف الولايات الأميركية في حظر استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين على الأجهزة المملوكة حكوميا.

وذكر متحدث باسم عمدة المدينة، إريك آدامز، أن أبرز مسؤولي الأمن المعلوماتي في المدينة قرروا أن "تيك توك" يمثل تهديدا أمنيا على الشبكات التقنية للمدينة.

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أمرت الحكومة الفيدرالية موظفيها بحذف تيك توك من الهواتف المحمولة التي قدمتها لهم الحكومة في بداية العام الجاري.

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وأصدرت أكثر من نصف الولايات الأميركية أوامر حظر مشابهة.

لم يصدر أي رد حتى الآن بعد ترك رسالة تطلب التعقيب على قرار مسؤولي نيويورك لدى المتحدث باسم "تيك توك" يوم الخميس.

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