اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة الإماراتية
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - "طاقة" الإماراتية
أداني

"طاقة" الإماراتية قد تستثمر نحو 2.5 مليار دولار في أنشطة الطاقة التابعة لأداني

يتضمن شراء حصة تقترب من 20% في "أداني إنرجي سولوشنز"

بنجالورو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية اليوم الجمعة عن مصادر قولها إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" تُقيم استثمار ما يصل إلى 2.5 مليار دولار في أنشطة الطاقة التابعة للملياردير الهندي غاوتام أداني.

وقال التقرير إن الاستثمار الذي يتراوح بين 1.5 مليار دولار و2.5 مليار دولار قد يضم نشاطا واحدا أو عدة أنشطة، ويتضمن ذلك شراء حصة تقترب من 20% في أداني إنرجي سولوشنز.

مادة اعلانية

وتضم أنشطة أداني للطاقة والكهرباء شركات مثل أداني إنرجي سولوشنز وأداني باور وأداني جرين إنرجي، لكن الجانبين يعتقدان أن القدر الأعظم من الوفورات يوجد بين طاقة وأداني إنرجي سولوشنز، بحسب التقرير.

تراجع التضخم الأساسي في اليابان خلال يوليو اقتصاد اقتصاد اليابان تراجع التضخم الأساسي في اليابان خلال يوليو

وقد تستحوذ طاقة على حصة من خلال مزيج من ضخ رأسمال جديد في الشركة وشراء الأسهم في السوق الثانوية من كيانات عائلية حاملة للأسهم.

ويمتلك حملة الأسهم المؤسسون حصة 62.52% في الشركة، وهو ما يشمل ملكية صندوق أداني العائلي البالغة 53.93%.

وستصل قيمة حصة 20% في أداني إنرجي سولوشنز إلى 183.43 مليار روبية هندية (2.21 مليار دولار) بسعر إغلاق يوم الخميس البالغ 822.20 روبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قاعدة غير مكتوبة ستريح ترمب من التحقيقات شهرين قبل الانتخابات قاعدة غير مكتوبة ستريح ترمب من التحقيقات شهرين قبل الانتخابات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط