"طاقة" الإماراتية قد تستثمر نحو 2.5 مليار دولار في أنشطة الطاقة التابعة لأداني

نقلت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية اليوم الجمعة عن مصادر قولها إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" تُقيم استثمار ما يصل إلى 2.5 مليار دولار في أنشطة الطاقة التابعة للملياردير الهندي غاوتام أداني.

وقال التقرير إن الاستثمار الذي يتراوح بين 1.5 مليار دولار و2.5 مليار دولار قد يضم نشاطا واحدا أو عدة أنشطة، ويتضمن ذلك شراء حصة تقترب من 20% في أداني إنرجي سولوشنز.

مادة اعلانية

وتضم أنشطة أداني للطاقة والكهرباء شركات مثل أداني إنرجي سولوشنز وأداني باور وأداني جرين إنرجي، لكن الجانبين يعتقدان أن القدر الأعظم من الوفورات يوجد بين طاقة وأداني إنرجي سولوشنز، بحسب التقرير.

وقد تستحوذ طاقة على حصة من خلال مزيج من ضخ رأسمال جديد في الشركة وشراء الأسهم في السوق الثانوية من كيانات عائلية حاملة للأسهم.

ويمتلك حملة الأسهم المؤسسون حصة 62.52% في الشركة، وهو ما يشمل ملكية صندوق أداني العائلي البالغة 53.93%.

وستصل قيمة حصة 20% في أداني إنرجي سولوشنز إلى 183.43 مليار روبية هندية (2.21 مليار دولار) بسعر إغلاق يوم الخميس البالغ 822.20 روبية.