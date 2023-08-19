اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كوالكوم
كوالكوم
شركات

15 دولة أوروبية تطلب دراسة صفقة استحواذ "كوالكوم" على "أوتو توكس" الإسرائيلية للرقائق

ستجمع الصفقة بين اثنين من الموردين الرئيسيين لأشباه الموصلات "في 2 إكس" في المنطقة الأوروبية

بروكسل - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت المفوضية الأوروبية إن شركة كوالكوم الأميركية لصناعة الرقائق سيتعين عليها الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاحتكار من أجل استكمال استحواذها المزمع على شركة أوتو توكس الإسرائيلية لصناعة رقائق السيارات.

وأشارت المفوضية أمس الجمعة إلى أهمية الصفقة للشركات المصنعة للمعدات الأصلية وغيرها من الشركات التي تحتاج إلى الحصول على أشباه الموصلات الخاصة بتقنية "في 2 إكس" التي تساعد على إبقاء المركبة على اتصال بكل شيء يحيط بها.

مادة اعلانية

وأضافت أن 15 دولة أوروبية، منها فرنسا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا والسويد، طلبت منها دراسة الصفقة.

تراجع أسهم كوالكوم بسبب تعثر جهودها للتوسع خارج نطاق أعمالها الرئيسية شركات الأسواق العالمية تراجع أسهم كوالكوم بسبب تعثر جهودها للتوسع خارج نطاق أعمالها الرئيسية

وقالت المفوضية في بيان:"ستجمع الصفقة بين اثنين من الموردين الرئيسيين لأشباه الموصلات (في2إكس) في المنطقة الاقتصادية الأوروبية".

وتقنية "في2إكس" ضرورية لتحسين السلامة على الطرق وإدارة المرور وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ونشر المركبات ذاتية القيادة.

ولم ترد شركة "كوالكوم" بعد على طلب للتعليق. وكانت الشركة قد أعلنت عزمها الاستحواذ على "أوتو توكس" في مايو/ أيار لتوسيع حجم أعمالها في مجال السيارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تلتقي فناني "نيالا" الهاربين من جحيم الحرب في السودان العربية تلتقي فناني "نيالا" الهاربين من جحيم الحرب في السودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط