"الباحة": وحدة تابعة توقع عقد تأجير بـ15 مليون ريال

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية السعودية عن قيام وحدتها التابعة "إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري" بتوقيع عقد تأجير هايبر سوبرماركت ومساحتها 3000 متر مربع بمدينة الرياض.

وأضافت في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن العقد مدته 8 سنوات بقيمة إجماليه وقدرها 15 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة تبدأ من 01 مارس 2023م.

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ولفتت "الباحة" إلى أن المستأجر هو شركة بنده للتجزئة.

وأوضحت الشركة أنها تستهدف تنويع مصادر دخل الشركة وزيادة إيراداتها جراء إتمام هذه الصفقة.

وحول الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها، قالت إن من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للشركة وعملياتها خلال الربع الثالث من عام 2023 م.