اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة الباحة للاستثمار والتنمية
شعار شركة الباحة للاستثمار والتنمية
سوق السعودية

"الباحة": وحدة تابعة توقع عقد تأجير بـ15 مليون ريال

بقيمة إجماليه قدرها 15 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية السعودية عن قيام وحدتها التابعة "إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري" بتوقيع عقد تأجير هايبر سوبرماركت ومساحتها 3000 متر مربع بمدينة الرياض.

وأضافت في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن العقد مدته 8 سنوات بقيمة إجماليه وقدرها 15 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة تبدأ من 01 مارس 2023م.

مادة اعلانية

ولفتت "الباحة" إلى أن المستأجر هو شركة بنده للتجزئة.

وأوضحت الشركة أنها تستهدف تنويع مصادر دخل الشركة وزيادة إيراداتها جراء إتمام هذه الصفقة.

وحول الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها، قالت إن من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للشركة وعملياتها خلال الربع الثالث من عام 2023 م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طبيب يفجر مفاجأة صادمة بشأن "سفاحة الرضع" في بريطانيا: حذرنا منها مسبقا طبيب يفجر مفاجأة صادمة بشأن "سفاحة الرضع" في بريطانيا: حذرنا منها مسبقا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط