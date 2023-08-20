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شور العالمية للتقنية
شور العالمية للتقنية
سوق السعودية

"شور للتقنية" تبرم عقدا مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية السعودية

بقيمة 10 ملايين ريال

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة شور العالمية للتقنية عقد مشروع نظام إدارة اللجان مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إعلان ترسية المشروع كان بتاريخ 2 يوليو 2023، وتم توقيع العقد اليوم بتاريخ 20 أغسطس 2023، وتبلغ قيمته نحو 10 ملايين ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

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ويشمل العقد تصميم وتطوير نظام إلكتروني متكامل مع منصة اعتماد لإدارة الأنشطة المتعلقة بمعالجة طلبات اللجان المختلفة (فتح العروض، والتحقق من العروض، والتقييم الفني، والمؤهلات، المظالم والمشتريات المباشرة والانتهاكات والمزادات وأسعار المزاد).

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ويهدف هذا النظام إلى تعزيز مشاركة المتقدمين، وزيادة شفافية أعمال اللجان المختلفة، وتوفير انتقال سلس بين المراحل والأنشطة المختلفة، ودعم سهولة التتبع، كما يهدف النظام إلى دعم متخذي القرار من خلال مجموعة من التقارير والإحصائيات ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وتصل مدة تنفيذ المشروع 36 شهرا، منها 6 أشهر للتنفيذ، و30 شهرا للدعم، وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2023م و2024م و2025م، وتم استكمال التواقيع اللازمة واستلام نسخة من العقد بتاريخ 20 أغسطس2023م.

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