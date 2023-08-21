أرباح "ألف ميم ياء" تقفز 44% إلى 22.2 مليون ريال بالنصف الأول

ارتفع صافي ربح شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية بعد الزكاة والضريبة بنسبة 44.3% إلى 22.2 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري مقابل 15.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيرادات النصف الأول من العام سجلت نموا بنسبة 11% تقريبا إلى120.33مليون ريال، مقابل 108.3مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

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وأوضحت "ألف ميم ياء" أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذه النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق يعود إلى زيادة مبيعات المستلزمات والأجهزة الطبية بمبلغ 11.99 مليون ريال وارتفاع هامش صافي الأرباح من 14.2% إلى 18.4%، ونتجت هذه الزيادة بسبب استحواذ الشركة على حصة سوقية أكبر وذلك بفضل مشاركتها في المؤتمرات المحلية والدولية وبذل المزيد من الجهود للإعلان والتسويق عن منتجاتها وتعيين موظفين جدد في أقسام المبيعات والتسويق لتغطية أكبر وسرعة الاستجابة للعملاء.

أما ارتفاع هامش صافي الأرباح فيعود لانخفاض بعض المصاريف غير المتكررة والتي أثرت على نتائج الفترة الماضية مقارنة بالفترة الحالية، أكبرها المصاريف الناجمة عن إدراج الشركة في سوق نمو والتي تم تسجيلها تحت بند مصاريف إدارية وعمومية وبلغت نحو 4 ملايين ريال.