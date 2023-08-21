الشركة الأم لـ"ذا فيرست غروب" في دبي تتوصل لاتفاق تجميد أوضاع مع الدائنين
اتفاقية تجميد الأوضاع ستكون سارية حتى 18 سبتمبر
قالت "أوروم" الشركة الأم لمجموعة "ذا فيرست غروب" للتطوير العقاري في دبي اليوم الاثنين، إنها توصلت إلى اتفاقية تجميد أوضاع مؤقتة مع مجموعة "خاصة" من الدائنين، مع استمرار المناقشات بشأن إعادة هيكلة صكوك مستحقة العام المقبل.
وأوضحت "أوروم" الأسبوع الماضي أنها حصلت على موافقة من حائزي صكوك بقيمة 135 مليون دولار ينطبق عليها نظام الإطفاء، أو السداد الدوري وفقا للجدول المحدد، ومستحقة في السابع من أغسطس/آب 2024 "على تعديل شروط وأحكام الشهادات بشكل دائم" من أجل مراجعة جدول مدفوعات التوزيع وجوانب أخرى من الشروط.
وقالت "أوروم" في إفصاح تنظيمي لبورصة لندن "وقع حائزو صكوك يملكون أكثر من 75% من الإجمالي القائم للصكوك على اتفاقية تجميد الأوضاع، وهو الحد الأدنى المطلوب لتمرير الموافقة".
وتملك "ذا فيرست غروب" مجموعة من الفنادق والعقارات السكنية والعلامات التجارية للأغذية والمشروبات وخدمات إدارة الأصول العقارية، وفقا لموقعها على الإنترنت.
وقالت "أوروم" إن اتفاقية تجميد الأوضاع ستكون سارية حتى 18 سبتمبر/أيلول "أو استكمال تعديل الصكوك وتمديدها".
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