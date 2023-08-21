بتمويل سعودي كوري.. "أكسيوم سبيس" تجمع 350 مليون دولار لتطوير محطة فضاء خاصة

جمعت شركة أكسيوم سبيس 350 مليون دولار في جولة تمويل قادتها شركتا الجزيرة كابيتال السعودية و"بوريونغ" الكورية للرعاية الصحية، وذلك ضمن مساعي الشركة الناشئة العاملة في مجال الفضاء للتعاون مع إدارة الطيران والفضاء (ناسا)‭‭ ‬‬لتطوير محطة فضائية خاصة.

وامتنعت الشركة عن تقدير قيمة هذه المحطة اليوم الاثنين، قائلة إن "جولة التمويل رفعت إجمالي ما جمعته حتى الآن إلى 505 ملايين دولار"، مما جعل الشركة تتلقى ثاني أكبر تمويل في 2023 بعد شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك.

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وتأتي هذه الخطوة في وقت ارتفعت فيه الآمال في زيادة التمويل للشركات الناشئة العاملة في مجال الفضاء بعد انخفاض الاستثمارات في هذا القطاع بأكثر من النصف في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وبقائها دون تغيير في الربع الثاني.

وتقوم شركة "أكسيوم"، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، بتدريب وتسيير رواد الفضاء من القطاعين الخاص والحكومي في بعثات إلى محطة الفضاء الدولية عبر رحلات مع "سبيس إكس". كما تقوم بتطوير تقنيات رحلات الفضاء البشرية بما في ذلك محطة فضاء تجارية وبدلة فضاء متخصصة لسطح القمر.

وأبرمت أكسيوم سبيس عقدا تصل قيمته إلى 1.26 مليار دولار مع وكالة ناسا لتطوير سترات فضاء لاستخدامها على سطح القمر وبرامج فضائية أخرى. وتتوقع الشركة إطلاق أول وحدة من محطتها الفضائية الخاصة بحلول 2026.

ودرَّبت الشركة أيضا رواد فضاء نُقلوا إلى محطة الفضاء الدولية عبر صواريخ من تصنيع شركة "سبيس إكس"، وسط تزايد دخول القطاع الخاص مجال الفضاء الذي كانت تسيطر عليه الحكومة الأميركية في السابق. وقالت الشركة إن قيمة العقود التي أبرمتها مع العملاء تتجاوز 2.2 مليار دولار.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"الجزيرة كابيتال" نايف المسند، إن دعم "أكسيوم يتماشى مع النهج التحويلي لرؤية السعودية 2030".