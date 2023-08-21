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شركة الصناعات الكهربائية
شركة الصناعات الكهربائية
سوق السعودية

"الصناعات الكهربائية " توقع عقدا لتوريد محولات بقيمة 20.6 مليون

تصل مدته إلى 12 شهرا

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة محولات الطاقة السعودية -التابعة لشركة الصناعات الكهربائية- عقدا مع شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات (طرف ذو علاقة) لتوريد محولات بقيمة 20.57 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن الترسية تمت بتاريخ الأحد 20 أغسطس2023 وتم توقيع العقد في التاريخ ذاته، ويتضمن العقد تصميم وتصنيع وتوريد محولات، وتصل مدته 12 شهرا.

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وتوقعت الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية للشركة لعام 2024م، وأشارت إلى أطراف ذات علاقة وهم نائب رئيس مجلس الإدارة محمود بن محمد الطوخي (مصلحة غير مباشرة) بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات، وأكدت الشركة أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.

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