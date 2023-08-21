سوق السعودية
ترسية مشروع بـ 3.3 مليون ريال من وزارة السياحة السعودية على "تام التنموية"
المشروع يتضمن تقديم خدمات استشارية لتطوير القطاع السياحي
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة تام التنموية عن استلامها خطاب ترسية مشروع لصالح وزارة السياحة بقيمة 3.27 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المشروع يتضمن تقديم خدمات استشارية لتطوير القطاع السياحي.
مادة اعلانية
وأشارت إلى أن الأثر المالي المتوقع سيكون خلال الربع الرابع من 2023 والربع الأول من 2024.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"المركزي" الصيني يخفض من جديد نسبة فائدة مرجعية لدعم الاقتصادعند أدنى مستوياتها التاريخية اقتصاد
-
"العربية للتعهدات" تحصل على موافقة "المنافسة" لإتمام استحواذ بمليار ريالتخص الاستحواذ على وكالة فادن للدعاية والإعلان شركات
-
أوكرانيا تقترب من إبرام صفقة مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوبالمسافرة عبر موانئها على البحر الأسود اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية