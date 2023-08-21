ترسية مشروع بـ 3.3 مليون ريال من وزارة السياحة السعودية على "تام التنموية"

أعلنت شركة تام التنموية عن استلامها خطاب ترسية مشروع لصالح وزارة السياحة بقيمة 3.27 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المشروع يتضمن تقديم خدمات استشارية لتطوير القطاع السياحي.

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وأشارت إلى أن الأثر المالي المتوقع سيكون خلال الربع الرابع من 2023 والربع الأول من 2024.