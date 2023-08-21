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سوق السعودية

ترسية مشروع بـ 3.3 مليون ريال من وزارة السياحة السعودية على "تام التنموية"

المشروع يتضمن تقديم خدمات استشارية لتطوير القطاع السياحي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة تام التنموية عن استلامها خطاب ترسية مشروع لصالح وزارة السياحة بقيمة 3.27 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المشروع يتضمن تقديم خدمات استشارية لتطوير القطاع السياحي.

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وأشارت إلى أن الأثر المالي المتوقع سيكون خلال الربع الرابع من 2023 والربع الأول من 2024.

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