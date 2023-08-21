"العربية للتعهدات" تحصل على موافقة "المنافسة" لإتمام استحواذ بمليار ريال

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية السعودية، حصولها على موافقة مشروطة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي الخاصة بعملية الاستحواذ الكامل على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الاتفاقية تخضع لشروط الإنجاز المتعارف عليها، والتي تعمل الشركة على استيفائها، وفقًا لشروط الاتفاقية.

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وأوضحت أن إتمام الاتفاقية يتطلب الحصول على الموافقات الرسمية من الهيئة العامة للمنافسة والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.

وأضافت أن قيمة صفقة الاستحواذ على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان تبلغ 1.05 مليار ريال، والتي لم تتغير خلال فترة الحصول على الموافقات النظامية.

وأشارت إلى أن الشركة ستقوم بالإعلان عن إتمام الصفقة وغيرها من التطورات الجوهرية في الوقت المناسب ووفق المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

جدير بالذكر أن الشركة العربية للتعهدات الفنية أعلنت في 12 أكتوبر 2022م عن توقيعها اتفاقية شراء مع شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان للاستحواذ بنسبة 100% على الشركة بقيمة 1.05 مليار ريال.