سوق السعودية
"جي آي جي" تحصل على موافقة لإضافة نشاط تأمين الحماية والادخار
توقعت أثرا إيجابيا على نتائج أعمال 2023
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أعلنت مجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي" عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي بتاريخ 20 أغسطس 2023 لإضافة نشاط تأمين الحماية والادخار إلى ترخيص الشركة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إنها بعد حصولها على هذه الموافقة أصبحت الشركة مرخصة لمزاولة نشاطات: إعادة التأمين، والتأمين العام، والتأمين الصحي، وتأمين الحماية والادخار.
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وتتوقع الشركة تأثيرا إيجابياً على حجم مبيعاتها من نشاط تأمين الحماية والادخار اعتباراً من الربع الرابع لعام 2023م ،كما سينعكس ذلك بشكل إيجابي على نتائج الشركة المالية للعام 2023م.
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