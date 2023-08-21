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"غولدمان ساكس" يخطط للتخارج من بعض أنشطة إدارة الثروات

للتركيز مجددا على كبار العملاء

دبي - العربية.نت
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يقوم بنك غولدمان ساكس في الولايات المتحدة بدراسة بيع وحدة الاستشارات الاستثمارية، والتي توسعت منذ استحواذه على "United Capital" في عام 2019 مقابل 750 مليون دولار.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد جهود البنك بحصر اهتماماته بالعملاء من كبار أصحاب الثروات، والذين يتمتعون بثروات تتجاوز 20 مليون دولار بحد أدنى.

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وكان "غولدمان ساكس" قد طرح للبيع هذا العام وحدة الإقراض عبر الإنترنت "GreenSky" التي تم الاستحواذ عليها في عام 2021، ضمن تخليه عن خططه السابقة بتوفير الخدمات المصرفية لأكبر شريحة ممكنة من المستخدمين.

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