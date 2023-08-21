"ينساب": توقف مؤقت لمصانعنا.. و150 مليون ريال الأثر المالي

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن استمرار التوقف المؤقت لمصانعها والذي بدأ في يوم الاثنين 14 أغسطس 2023م، نتيجة عطل فني لمدة 11 يوما أخرى ويجرى العمل حالياً لمباشرة هذا العطل والقيام بأعمال الإصلاحات اللازمة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، بناءً على آخر التقارير الفنية والمالية حول مدة التوقف والأثر المالي المتوقع فإنه تبين أن مدة التوقف سوف تمتد إلى حوالي 11 يوماً أخرى.

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وقدرت الأثر المالي جراء هذا التوقف عند 150 مليون ريال.

وبحسب بيان "ينساب"، سيكون لهذا التوقف أثر على نتائج الشركة المالية للربع الثالث والربع الرابع من العام الحالي، كما سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.