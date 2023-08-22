أكبر بنك في مصر يسجل أرباحا تاريخية .. وصلت هذا المستوى

كشفت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري، عن تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت نحو 71 مليار جنيه خلال العام الماضي. فيما حقق صافي أرباح بقيمة 35 مليار جنيه وذلك بعد سداد نحو 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

وبلغ إجمالي المركز المالي للبنك، نحو 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 3.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 وصولا إلى نحو 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023. كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2022 بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 لتسجل 223 مليار جنيه.

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وفي إطار نشر الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، فقد تم استقطاب نحو 0.8 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي عبر خدمة "الأهلي نت" ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 7 مليين عميل في ديسمبر 2022، مقابل 6.2 مليون عميل في ديسمبر 2021.

كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.5 مليون عميل في ديسمبر 2022 بزيادة نحو 293 ألف عميل جديد مفعل للخدمة خلال العام لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.6 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023 مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه والتي تشهد تطوير وتحديث بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.

وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى نحو 6532 ماكينة في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 1185 ماكينة عن ديسمبر 2021 مع وصولها إلى 6674 في يونيو 2023، وارتفع عدد ماكينات الـ POS في ديسمبر 2022 لنحو 403 ألف ماكينة مقابل نحو 335 ألف ماكينة في ديسمبر 2021 لتصل في يونيو 2023 إلى أكثر من 469 ألف ماكينة.

وافتتح البنك 46 فرعا جديدا ليصل بذلك إجمالي شبكة الفروع في ديسمبر 2022 إلى 634 فرعا ومكتبا ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك.

ونما إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 47% عن ديسمبر 2021، حيث سجلت 1729 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل نحو 1 175 مليار جنيه في ديسمبر 2021، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.978 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023.

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد تمكن البنك من توفير تمويلات بقيمة 143 مليار جنيه في ديسمبر 2022 وتمت زيادتها إلى 159 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 110 مليار في ديسمبر 2021.

وبلغ إجمالي ودائع العملاء إلى 3.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 836 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 وصولا إلى نحو 3.4 تريليون جنيه في يونيو 2023.

وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 227 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 68 مليار جنيه بمعدل نمو 42% عن ديسمبر 2021، محققا نحو 256 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.