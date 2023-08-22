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تقنيات القمم
تقنيات القمم
سوق السعودية

ارتفاع صافي ربح "تقنيات القمم" 88.7% إلى 1.4مليون ريال في النصف الأول

نتيجة تحسين الكفاءة التشغيلية

دبي - العربية.نت
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ارتفاع صافي ربح شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم بنسبة 88.76% إلى 1.41مليون ريال للنصف الأول من عام 2023، مقارنة مع 747.5 ألف ريال للفترة المماثلة من عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إيراداتها في النصف الأول من العام ارتفعت بنسبة 120% إلى 16مليون ريال، مقابل 7.3 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي

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وذكرت أن الارتفاع في صافي الربح يعكس النمو في الإيرادات، الذي أتي نتيجة تحسين الكفاءة التشغيلية للشركة، والمضي في تحقيق استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز قدرتها التنافسية ما نتج عنه زيادة المشاريع والعقود الموقعة مع العملاء الحاليين وتوسعة نطاق أعمال الشركة باستقطاب وجذب عملاء جُدد.

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