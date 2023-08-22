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ميتا ، فيسبوك (آيستوك)
ميتا، فيسبوك (آيستوك)
فيسبوك

رئيس وزراء كندا ينتقد "فيسبوك".. لهذا السبب

"ميتا" الشركة الأم لموقعي فيسبوك وإنستغرام تفرض حظرا على الأخبار الكندية

تورونتو - أسوشييتد برس
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اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو شركة "فيسبوك" يوم الاثنين بتقديم أرباحها على سلامة الأفراد خلال حالات الطوارئ التي نتجت عن موسم حرائق الغابات القياسي في كندا.

أعلنت ميتا، الشركة الأم لموقعي فيسبوك وإنستغرام، في وقت سابق من هذا الصيف أنها ستفي بوعدها بحجب المحتوى الإخباري من كندا على منصاتها بسبب قانون كندي جديد يلزم عمالقة التكنولوجيا بسداد أموال لدور النشر مقابل ربط المحتوى الخاص بهم عبر الإنترنت أو إعادة توظيفه بطريقة أخرى.

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تسببت الحرائق المستعرة في كندا في نزوح عشرات الآلاف من الأفراد من منازلهم وهددت مدنا مثل يلونايف، عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية. وخضع حوالي 30 ألف شخص لأوامر الإجلاء في كولومبيا البريطانية.

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قال ترودو في مؤتمر صحافي في كورنوال بجزيرة الأمير إدوارد "في الوقت الحالي، وفي حالة الطوارئ حيث تكون المعلومات المحلية المحدثة أكثر أهمية من أي وقت مضى، تضع فيسبوك أرباح الشركة قبل سلامة الأفراد".

وأضاف "من غير المعقول أن تختار شركة مثل فيسبوك أن تضع أرباح الشركة قبل ضمان تقديم المؤسسات الإخبارية المحلية معلومات محدثة للكنديين".

ودعا وزراء الحكومة ميتا يوم الجمعة إلى رفع الحظر المفروض على الأخبار الكندية، والذي ينطبق على وسائل الإعلام المحلية وكذلك وسائل الإعلام الوطنية مثل هيئة الإذاعة الكندية.

التزمت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في شمال كاليفورنيا، بقرارها وقالت في بيان حول حرائق الغابات إن الأشخاص في كندا يمكنهم الاستمرار في استخدام فيسبوك وإنستغرام "للتواصل مع مجتمعاتهم والوصول إلى معلومات، بما في ذلك محتوى الوكالات الحكومية الرسمية وخدمات الطوارئ والمنظمات غير الحكومية".

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