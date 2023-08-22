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أحد منتجات الشركة السعودية للصناعات الجيرية
أحد منتجات الشركة السعودية للصناعات الجيرية
سوق السعودية

مجلس إدارة "الصناعات الجيرية" يكلف إيهاب مفتي بمهام الرئيس التنفيذي للشركة

اعتبار من 23 أغسطس الجاري ولمدة 3 أشهر

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الجيرية عن صدور قرار مجلس الإدارة (بالتمرير) بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 بالموافقة على إنهاء عقد عمل الرئيس التنفيذي أحمد سليم عليوه اعتبارًا من اليوم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم، أن مجلس الإدارة وافق على تكليف إيهاب مهدي مفتي بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارًا من الأربعاء 23 أغسطس 2023 لمدة ثلاثة أشهر.

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والجدير بالذكر أن المكلف بمهام الرئيس التنفيذي إيهاب مفتي يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس للالتزام والخدمات المشتركة في الشركة.

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