"الصناعات الكيمياوية" المصرية تتلقى عروضاً لشراء جزء من حصتها في "إيسترن كومباني"
الصفقة تأتي ضمن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة
تلقت الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية في مصر - المساهم الرئيسي بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" - عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها البالغة 50.95% من أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني".
وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه يجرى التفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، علمًا أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة.
يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط التداول بالبورصة المصرية، وتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بين الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية التابعة للحكومة وتملك نحو 51%، وصندوق استثمار "ألان غراي" المالك لنحو 7.2% من الأسهم، و"اتحاد العاملين المساهمين" 5.2%، في حين أن الحصص الباقية حرة التداول في البورصة المصرية.
وحققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2023، وحققت أرباحاً بلغت 5.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 4.25 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.78 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بنسبة نمو بلغت 14%.
وشهد سهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" صعوداً منذ بداية العام، مدفوعًا بالنتائج القوية لإدارة الشركة التي تستهدف الحفاظ على معدلات النمو الخاصة بها، وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.
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