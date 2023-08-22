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سيارات

"جيلي" الصينية لصناعة السيارات تحقق أرباحا نصف سنوية أفضل من التوقعات

الشركة تتوقع أن تفي بعدد السيارات المباعة بنهاية العام الحالي عند 1.65 مليون سيارة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح نصف السنوية لشركة "جيلي" الصينية لصناعة السيارات بـ1% لتتجاوز 215 مليون دولار، لتأتي أفضل من توقعات المحللين.

وذكرت الشركة أن تراجع أسعار كربونات الليثيوم عالميا ساهم في تراجع أسعار البطاريات ما ساهم في خفض تكاليف صناعة السيارات الكهربائية.

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وأكدت الشركة أنها مازالت تتوقع أن تفي بعدد السيارات المباعة بنهاية العام الحالي عند 1.65 مليون سيارة على الرغم من تسليمها أقل من 700 ألف سيارة في النصف الأول من 2023.

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