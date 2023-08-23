سوق السعودية
"السعودية للكهرباء" تسند عقدا بقيمة 28.75 مليون ريال لـ"رواسي البناء"
مدته 18 شهرا
وضع القراءة
100% حجم الخط
وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار عقدا مع الشركة السعودية للكهرباء بتاريخ اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 لتنفيذ مشروع إنشاء محطة مفاتيح 13,8 ك ف رقم 85259 لتغذية قصر العوجا بمدينة الرياض.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الترسية أعلنت اليوم و تم توقيع العقد أيضا، بقيمة إجمالية 28.75 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. وتصل مدته 18 شهرا.
مادة اعلانية
وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للعقد خلال النصف الثاني من عام 2023 ولمدة سنة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أرباح "لدن للاستثمار" تقفز 143.7% إلى 73.15 مليون ريال في النصف الأولسجلت إيرادات بـ 652.1 مليون ريال خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2023 شركات
-
"ماربل ديزاين" توصي بتوزيع 1.7% أرباحاً نقدية عن النصف الأولبحصة 1.7 ريال للسهم أسواق المال
-
"Oneroyal" للعربية: "المركزي" الأوروبي في مأزق من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةتراجع قطاع التصنيع بدأ يمتد إلى قطاع الخدمات جرس الإغلاق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية