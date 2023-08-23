"السعودية للكهرباء" تسند عقدا بقيمة 28.75 مليون ريال لـ"رواسي البناء"

وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار عقدا مع الشركة السعودية للكهرباء بتاريخ اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 لتنفيذ مشروع إنشاء محطة مفاتيح 13,8 ك ف رقم 85259 لتغذية قصر العوجا بمدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الترسية أعلنت اليوم و تم توقيع العقد أيضا، بقيمة إجمالية 28.75 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. وتصل مدته 18 شهرا.

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وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للعقد خلال النصف الثاني من عام 2023 ولمدة سنة.