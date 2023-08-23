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الشركة السعودية للكهرباء
سوق السعودية

"السعودية للكهرباء" تسند عقدا بقيمة 28.75 مليون ريال لـ"رواسي البناء"

مدته 18 شهرا

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار عقدا مع الشركة السعودية للكهرباء بتاريخ اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 لتنفيذ مشروع إنشاء محطة مفاتيح 13,8 ك ف رقم 85259 لتغذية قصر العوجا بمدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الترسية أعلنت اليوم و تم توقيع العقد أيضا، بقيمة إجمالية 28.75 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. وتصل مدته 18 شهرا.

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وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للعقد خلال النصف الثاني من عام 2023 ولمدة سنة.

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