شركات
"جدوى للاستثمار" السعودية تستحوذ على 35% من "قصة للعطور" الكويتية
قبل طرح عام في السوق الرئيسية السعودية
وضع القراءة
100% حجم الخط
استحوذت شركة "جدوى للاستثمار" السعودية على حصة 35% في شركة "قصة للعطور" الكويتية المتخصصة في تصنيع وبيع العطور.
وتخطّط "عطور قصة" للانتقال إلى السعودية قبل طرحها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية، علما أنها تعمل حالياً من خلال 80 متجراً في السعودية والكويت والإمارات والبحرين.
مادة اعلانية
وتسعى"جدوى" التي تدير أصولا إجمالية لعملائها تبلغ نحو 20 مليار دولار لاستثمار نحو 532 مليون دولار في صفقات أسهم خاصة جديدة، وإدراج حصص في ثلاث من شركات محفظتها بحلول عام 2025 بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
اقتصاد منطقة اليورو يسجل أسرع وتيرة انكماش له خلال 3 سنواتتراجع قطاع الخدمات لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2020 اقتصاد
-
ارتفاع الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات بدعم من قطاعي التعدين والرعاية الصحيةسهم روش السويسرية يقفز3.1 % أسواق المال
-
انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك 15.1% في أغسطسواصل الانخفاض منذ مايو اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية