"جدوى للاستثمار" السعودية تستحوذ على 35% من "قصة للعطور" الكويتية

استحوذت شركة "جدوى للاستثمار" السعودية على حصة 35% في شركة "قصة للعطور" الكويتية المتخصصة في تصنيع وبيع العطور.

وتخطّط "عطور قصة" للانتقال إلى السعودية قبل طرحها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية، علما أنها تعمل حالياً من خلال 80 متجراً في السعودية والكويت والإمارات والبحرين.

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وتسعى"جدوى" التي تدير أصولا إجمالية لعملائها تبلغ نحو 20 مليار دولار لاستثمار نحو 532 مليون دولار في صفقات أسهم خاصة جديدة، وإدراج حصص في ثلاث من شركات محفظتها بحلول عام 2025 بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.