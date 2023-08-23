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شور العالمية للتقنية 1
شور العالمية للتقنية
سوق السعودية

"شور للتقنية" تجدد اتفاقية تمويلات بـ36.8 مليون ريال مع "الأهلى" السعودي

لمدة 6 أشهر

دبي - العربية.نت
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جددت شركة شور العالمية للتقنية اتفاقية التسهيلات الائتمانية (المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك الأهلي السعودي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، إنه تم التوقيع واستلام نسخة الشركة من الاتفاقية وبلغت قيمة التمويل 36.8 مليون ريال بهدف تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.

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وذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل الذي حصلت عليه الشركة أمس الثلاثاء، ولمدة 6 أشهر ميلادية، هي سند لأمر بقيمة 40.48 مليون ريال.

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