10سبتمبر.."سدافكو" توزع 30% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من عامها المالي

وافقت الجمعة العمومية غير العادية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" التي عقدت بتاريخ أمس الثلاثاء 22 أغسطس 2023، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 30% أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عامها المالي المنتهي في 31 مارس 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي مبلغ التوزيعات 96 مليون ريال تقريبا، بواقع 3 ريالات للسهم تمثل 30% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح في يوم الأحد الموافق 10سبتمبر2023.

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كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023.