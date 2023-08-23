10سبتمبر.."سدافكو" توزع 30% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من عامها المالي
بواقع 3 ريالات للسهم
وافقت الجمعة العمومية غير العادية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" التي عقدت بتاريخ أمس الثلاثاء 22 أغسطس 2023، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 30% أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عامها المالي المنتهي في 31 مارس 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي مبلغ التوزيعات 96 مليون ريال تقريبا، بواقع 3 ريالات للسهم تمثل 30% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح في يوم الأحد الموافق 10سبتمبر2023.
كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023.
-
صندوق "الأهلي ريت 1" يوزع أرباحاً بـ 34.4 مليون ريال عن النصف الأول من 2023قيمة الربح الموزع تبلغ 0.25 ريال لكل وحدة أسواق المال
-
"أسمنت حائل" توصي بتوزيع 3.7% أرباحاً نقدية عن الربع الثانيبحصة 0.37 ريال للسهم أسواق المال
-
توصية بتوزيع أرباح نقدية لسهم "أسمنت القصيم" بـ 6.5% عن الربع الثانيبحصة 0.65 ريال للسهم أسواق المال