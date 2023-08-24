أرباح "أسمنت الرياض" تقفز 53% إلى 126.6 مليون ريال في النصف الأول

ارتفع صافي ربح شركة أسمنت الرياض، بعد الزكاة والضرائب، بنسبة 53.18% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 126.6 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 82.67 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع المبيعات بالرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.

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وسجلت المبيعات في النصف الأول من العام الجاري نموا بلغ 33.3% إلى نحو 344.75 مليون ريال، مقابل نحو 258.6 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وقرر مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد مراجعة الوضع المالي للشركة والأرباح المبقاة حتى نهاية النصف الأول من 2023م، بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس2023 توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2023م .

وقالت الشركة في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" إجمالي مبلغ التوزيعات 96 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة 120 مليون سهما، وحصة السهم من التوزيع 0.8 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 15/2/1445ه، وتاريخ التوزيع 27/2/1445 ه.