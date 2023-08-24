جهاز قطر للاستثمار يشتري حصة في "ريلاينس ريتيل" الهندية بقيمة مليار دولار

يعتزم جهاز قطر للاستثمار استثمار 82.78 مليار روبية (مليار دولار) مقابل حصة تبلغ نحو 1% في شركة ريلاينس ريتيل فينتشرز ذراع التجزئة التابعة لمجموعة ريلاينس إنداستريز الهندية المملوكة للملياردير الهندي موكيش أمباني.

وستضاعف الصفقة تقريبا من قيمة الشركة إلى 100 مليار دولار منذ آخر تمويل حصلت عليه في 2020.

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وريلاينس ريتيل هي أكبر شركة للبيع بالتجزئة في الهند ودخلت شراكات مع عدد من العلامات التجارية العالمية لتعزيز تواجدها في الهند.

وكانت قد جمعت نحو 472.65 مليار روبية (5.72 مليار دولار) في جولة تمويل عام 2020 من عدة مستثمرين عالميين منهم كيه.كيه.آر وجنرال أتلانتك وصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة الإماراتية.

وتدير ريلاينس ريتيل فينتشرز، التي ترأسها إيشا أمباني ابنة الملياردير موكيش أمباني، عمليات بيع بالتجزئة للمنازل وأنشطة سلع استهلاكية.

وتشمل أنشطتها الأساسية للبيع بالتجزئة عمليات تجارة إلكترونية ومئات المنافذ للأجهزة الإلكترونية والملابس والمنتجات الغذائية.

وقدرت شركتان استشاريتان عالميتان في الآونة الأخيرة قيمة ريلاينس ريتيل بين 92 مليار دولار و96 مليار دولار، وهي خطوة تشير إلى احتمال إجراء طرح عام أولي للشركة.

وقال أمباني إنه يخطط لإدراج عملياته للبيع بالتجزئة بالبورصة في مرحلة ما لكنه لم يكشف بعد عن موعد محدد أو تفاصيل خططه.

ويعد التمويل أيضا جزءا من تحول أوسع في استراتيجية جهاز قطر للاستثمار الذي يتحرك نحو قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والأسواق الخاصة بدلا من امتلاك أصول ثمينة مثل ناطحة سحاب شارد ومتاجر هارودز في لندن.