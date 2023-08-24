21سبتمبر.."سيسكو" توزع 4% أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2023

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 4%على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إجمالي المبلغ الموزع 32.64 مليون ريال وإن عدد الأسهم المستحقة للأرباح هو 81.6 مليون سهم.

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وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.4 ريال لكل سهم، وتصل نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.

ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في 3 سبتمبر 2023. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم یوم الاستحقاق والمقيدين في سجل أسهم الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق،وسيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 21 سبتمبر 2023.

وأفادت الشركة بأن توزيعات الأرباح تمثل الدفعة الأولية من توزيعات الأرباح العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وفقا لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للسنتين الماليتين 2023 و2024.

وأضافت الشركة،أن توزيعات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، التي يتم تحويلها لهم عن طريق الوسيط المالي المقيم، ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حساباتهم البنكية لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.