"دي بي ورلد" الإماراتية تستثمر 510 ملايين دولار في ولاية هندية

قال رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" الإماراتية سلطان أحمد بن سليم، إن الشركة ستستثمر نحو 510 ملايين دولار لبناء محطة حاويات جديدة في ميناء كاندلا بولاية غوغارات الهندية.

وأضاف بن سليم، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بعد توقيع اتفاقية بين مسؤولين في الشركة وهيئة ميناء ديندايال "سيساعد (الاتفاق) على توفير فرص تجارية من خلال ربط شمال الهند وغربها ووسطها بالأسواق العالمية".

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ووافقت الحكومة الهندية في وقت سابق من هذا العام على خطة طرحتها شركة هندوستان إنفرالوغ الخاصة المحدودة، وهي مشروع مشترك بين "دي بي ورلد" والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي المملوك للدولة، لتطوير المحطة على أساس نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.

وأعلنت "دي بي ورلد"، التي تعمل في 73 دولة، الأسبوع الماضي انخفاض أرباحها في النصف الأول بنحو 10% إلى 651 مليون دولار رغم ارتفاع الإيرادات 13.9% على أساس سنوي إلى أكثر من 9 مليارات دولار.

وقال مسؤولون في الشركة إن المحطة الجديدة التي من المقرر أن ينتهي العمل بها بحلول أوائل عام 2027 ستدعم حركة الحاويات في الهند وتخفض تكلفة الخدمات اللوجستية.

وتدير "دي بي ورلد" خمس محطات للحاويات في الهند بطاقة إجمالية تبلغ نحو ستة ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما، ما يمنحها حصة سوقية تبلغ 28% من حجم حركة الحاويات في البلاد.

وقالت الشركة في بيان إن المحطة الجديدة سترفع الطاقة الإجمالية إلى 8.19 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما.

وذكر البيان أن استثمارات "دي بي ورلد" في الموانئ والمحطات الهندية تتماشى مع رؤية البلاد 2047، التي تهدف إلى زيادة قدرة مناولة الموانئ لأربعة أمثال وتطوير البنية التحتية اللوجستية لتعزيز النمو الاقتصادي.