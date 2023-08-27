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فش فاش
شعار شركة مصنع فش فاش
سوق السعودية

تراجع أرباح "فش فاش" 39% إلى 1.37 مليون ريال في النصف الأول

مع زيادة المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 68%

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي ربح شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 39% تقريبا إلى 1.37 مليون ريال، مقابل 2.25 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية " اليوم الأحد، إن إيرادات النصف الأول من العام الجاري سجلت نموا تجاوزت نسبته 10% إلى 17.35مليون ريال، مقابل 15.71 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى زيادة المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 68% نتيجة تعديل قيود التسويات بتحميل المصروفات المستحقة إلى مصروف فعلي للفترة، حيث كانت تحمل المصاريف المستحقة في نهاية السنة مرة واحدة مثل مكافآت العاملين ومجلس الإدارة واللجان الأخرى.

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كما ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 8% نتيجة زيادة قيمة مشتريات المواد الخام بنسبة 12% و مصاريف التشغيل بنسبة 12%.

وأشارت الشركة إلى تعديل القيمة الإسمية للسهم من 10ريالات إلى ريال واحد للسهم.

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