تراجع أرباح "فش فاش" 39% إلى 1.37 مليون ريال في النصف الأول

تراجع صافي ربح شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 39% تقريبا إلى 1.37 مليون ريال، مقابل 2.25 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية " اليوم الأحد، إن إيرادات النصف الأول من العام الجاري سجلت نموا تجاوزت نسبته 10% إلى 17.35مليون ريال، مقابل 15.71 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى زيادة المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 68% نتيجة تعديل قيود التسويات بتحميل المصروفات المستحقة إلى مصروف فعلي للفترة، حيث كانت تحمل المصاريف المستحقة في نهاية السنة مرة واحدة مثل مكافآت العاملين ومجلس الإدارة واللجان الأخرى.

كما ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 8% نتيجة زيادة قيمة مشتريات المواد الخام بنسبة 12% و مصاريف التشغيل بنسبة 12%.

وأشارت الشركة إلى تعديل القيمة الإسمية للسهم من 10ريالات إلى ريال واحد للسهم.