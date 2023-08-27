تراجع خسائر "إيفرغراند" الصينية 50% في النصف الأول من 2023

تراجعت خسائر مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري بنسبة 50% إلى 33 مليار يوان (4.53 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري الفترة من يناير /كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، وذلك مقابل 66.4 مليار يوان خسرتها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تتصدر إيفرغراند أزمة تعصف بقطاع العقارات الصيني شهدت منذ أواخر 2021 سلسلة من حالات التخلف عن سداد الديون.

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وقالت المجموعة يوم الجمعة إنها استوفت توجيهات البورصة "بصورة كافية" لاستئناف تداول أسهمها المدرجة في هونغ كونغ، وتقدمت بطلب لاستئناف التداول اعتبارا من 28 أغسطس/ آب وفق "رويترز".

وتعاني "إيفرغراند للتطوير العقاري من أزمة مالية منذ عامين بسبب تراجع الطلب على العقار في الصين وهو ما أدى إلى تخلفها عن سداد ديونها في وقت تستمر محاولاتها لإعادة هيكلة عملياتها.

من جهة ثانية، تقدمت الشركةبطلب لاستئناف تداول أسهمها في هونغ كونغ اعتباراً من الغد بعد توقف دام 17 شهراً، قائلة إنها استوفت جميع متطلبات إعادة التداول.