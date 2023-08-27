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ترسية مشروع "الأفنيوز الخبر" على تحالف سعودي كويتي بـ3.66 مليار ريال
يتكون من مركز تجاري وبرج على مساحة قدرها حوالي 198 ألف متر مربع
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أعلنت شركة المباني الكويتية اليوم الأحد، عن ترسية مناقصة الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع المجمع التجاري "الأفنيوز" الخبر على تحالف سعودي كويتي بقيمة إجمالية 3.66 مليار ريال.
وقالت المباني في إفصاح لبورصة الكويت إن المشروع الخاص بشركة شمول القابضة وشركاتها التابعة المملوكة لمباني بنسبة 60% سيستغرق تنفيذه 36 شهرا، وإن التحالف الفائز بمناقصة المقاول الرئيسي للأعمال الإنشائية يضم شركتي الأحمدية للمقاولات الكويتية والكفاح للمقاولات السعودية، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".
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وأضافت أن المشروع الذي يتكون من المركز التجاري والبرج2 متعدد الاستخدامات يقع في المنطقة الشرقية من المملكة على مساحة 197 ألفا و673 متراً مربعا يتخللها مساحة تأجيرية تزيد عن 168 ألف متر مربع.
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