تعيين خالد الشملان رئيسا تنفيذيا لبنك "بيتك" الكويتي

أعلن بيت التمويل الكويتي عن تعيين خالد الشملان رئيسا تنفيذيا للبنك اعتبارا من اليوم، خلفا لـ عيسى الرشود الذي كان يقوم بمهام وأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة.

وكان "الشملان" قد شغل منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ مارس 2022.

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تجدر الإشارة إلى أن "بيتك" كان قد كشف مؤخرا عن توصله لاتفاق مبدئي مع البنك الأهلي المتحد الكويتي لاندماج البنكين في الكويت عن طريق الضم، بحيث يكون بيت التمويل الكويتي هو الشركة الدامجة والأهلي المتحد هو الشركة المندمجة.