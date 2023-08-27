"إس تي سي": "توال" تحصل على موافقات للاستحواذ على 3 شركات أبراج

أعلنت شركة "اس تي سي" السعودية عن حصول شركتها التابعة (أبراج الاتصالات - توال) على جميع الموافقات اللازمة وإتمام عملية الاستحواذ على 3 شركات أبراج من يونايتد قروب في كل من بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.

وسيكون الاستحواذ بمقابل نقدي لكامل قيمة الصفقة، حيث تبلغ قيمة المنشأة 1.22 مليار يورو وهو ما يعادل تقريباً 5 مليار ريال سعودي (Enterprise Value 100%).

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وقالت "اس تي سي" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، إنه تم الاتفاق على أن يكون المقابل المادي للصفقة مبنياً على الشروط المذكورة في اتفاقية البيع والشراء (SPA) والمتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل.

وبعد إتمام هذا الاستحواذ، ارتفعت محفظة الأبراج التي تمتلكها وتديرها "توال" إلى أكثر من 21.000 برج في خمس دول، وهو ما يعد إضافة نوعية للمنظومة الرقمية المتكاملة لشركة اس تي سي.

وسيظهر الأثر المالي في القوائم المالية الموحدة للربع الثالث من عام 2023م.

وقد قامت "توال" بتمويل كامل الصفقة عن طريق القروض البنكية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبمبلغ إجمالي 1.42 مليار دولار، وقد تم تمويل الصفقة من قبل البنك الأهلي السعودي بمبلغ 1.02 مليار دولار (منها 0.3 مليار دولار كقرض تجسيري)، بنك دبي الإسلامي بمبلغ 0.25 مليار دولار، إضافة إلى بنك أبو ظبي الأول بمبلغ 0.15 مليار دولار.

يذكر أنه توجد أطراف ذوو علاقة بما يخص اتفاقية التمويل، حيث لعضو مجلس الإدارة يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة، باعتباره عضو في مجلس إدارة اس تي سي والبنك الأهلي السعودي، كما يعتبر صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في "اس تي سي" والبنك الأهلي السعودي.