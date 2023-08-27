"زهرة الواحة" تحصل على قرض بقيمة 40 مليون ريال من صندوق التنمية الصناعية

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن حصولها على قرض بقيمة 40 مليون ريال من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إنها حصلت على القرض اليوم بتاريخ 27 أغسطس 2023، ومدته عامان بهدف تمويل رأس المال العامل، والضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر مقدم من الشركة بإجمالي قيمة القرض، وسند رهن أصول الشركة.

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وارتفع صافي أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 95.5% في الربع الثاني من العام 2023 إلى نحو 7.83 مليون ريال، مقابل 4.01 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، سجل صافي أرباح "زهرة الواحة" قفزة بنسبة 307% في الربع الثاني، مقارنة بصافي ربح نحو 1.92 مليون ريال في الربع الأول من 2023.