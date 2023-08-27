اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
زهرة الواحة للتجارة
زهرة الواحة للتجارة
سوق السعودية

"زهرة الواحة" تحصل على قرض بقيمة 40 مليون ريال من صندوق التنمية الصناعية

لمدة عامين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن حصولها على قرض بقيمة 40 مليون ريال من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إنها حصلت على القرض اليوم بتاريخ 27 أغسطس 2023، ومدته عامان بهدف تمويل رأس المال العامل، والضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر مقدم من الشركة بإجمالي قيمة القرض، وسند رهن أصول الشركة.

مادة اعلانية

وارتفع صافي أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 95.5% في الربع الثاني من العام 2023 إلى نحو 7.83 مليون ريال، مقابل 4.01 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

مصدران: مجموعة فقيه الطبية السعودية تدرس طرحا أوليا أسواق المال سوق السعودية مصدران: مجموعة فقيه الطبية السعودية تدرس طرحا أوليا

وعلى أساس ربع سنوي، سجل صافي أرباح "زهرة الواحة" قفزة بنسبة 307% في الربع الثاني، مقارنة بصافي ربح نحو 1.92 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد انتشار صورته الجنائية الشهيرة.. ترمب يجمع 7.1 مليون دولار لحملته الرئاسية بعد انتشار صورته الجنائية الشهيرة.. ترمب يجمع 7.1 مليون دولار لحملته الرئاسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط