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شركة دار المركبة لتأجير السيارات
شركة دار المركبة لتأجير السيارات
سوق السعودية

29 أغسطس.. بدء إدراج وتداول "دار المركبة لتأجير السيارات" في سوق "نمو"

أقرت حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30%

دبي - العربية.نت
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أعلنت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة دار المركبة لتأجير السيارات في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023م برمز تداول 9577 وبالرمز الدولي SA15S0K4LKH5 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

أعلنت شركة وثيق المالية المستشار المالي لطرح أسهم شركة دار المركبة لتأجير السيارات في السوق الموازية "نمو" إتمام عملية طرح 500 ألف سهم، تمثل 20% من رأسمال الشركة، وتحديد سعر الطرح 40 ريالا للسهم الواحد.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، يوم الأحد 20 أغسطس الجاري ، إن نسبة التغطية بلغت 1780.34% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.

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وكانت الشركة طرحت 20% من رأس مالها بعد الاكتتاب البالغ 20 مليون ريال والمقسم إلى مليوني سهم، واستمرت فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين لمدة 5 أيام، وانتهت يوم الخميس الموافق 17 أغسطس الحالي.

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