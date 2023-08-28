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شور العالمية للتقنية
شور العالمية للتقنية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "شور للتقنية" 20.7% إلى 15.9 مليون ريال في النصف الأول

مع انخفاض التكلفة وزيادة الإيرادات الأخرى

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة شور العالمية للتقنية، عن النصف الأول من عام 2023، بنسبة 20.74 %، إلى15.9 مليون ريال مقارنةً بأرباح الشركة في الفترة المقابلة من عام 2022 والتي بلغت 13.18 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيرادات النصف الأول من العام تراجعت بنسبة 26.48 % إلى 82.6 مليون ريال ، مقابل 112.4 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

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وبلغت ربحية السهم الواحد 3.1 ريال عن النصف الأول من العام الجاري مقابل 2.57 ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

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وعزت الشركة ارتفاع الأرباح بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة الإيرادات، وزيادة الإيرادات الأخرى،على الرغم من انخفاض إجمالي الإيرادات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 26%.

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