بدء الإنتاج التجريبي لـ4 خطوط إنتاج بمصنع "صدق للخزف"

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن بدء الإنتاج التجريبي لعدد (4) من خطوط إنتاج كراسي القطعة الواحدة - تقنية الضغط المنخفض- بمصنع صدق للخزف "خزفية".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن الإنتاج التجريبي من الخطوط الأربعة يأتي ضمن المرحلة الأولى لخطة التوسعات الرأسمالية للمصنع، وتتمثل أهمية هذا الحدث في زيادة الطاقة الانتاجية لمواكبة طلبات السوق وتلبية احتياجات العملاء مما سينعكس على زيادة الحصة السوقية ونمو جوهري لمبيعات المصنع وتحسن الأرباح التشغيلية.

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وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر الإيجابي عند بدء الإنتاج التجاري المتوقع خلال الربع الأول من العام المالي 2024م.