اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة صدق
الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
سوق السعودية

بدء الإنتاج التجريبي لـ4 خطوط إنتاج بمصنع "صدق للخزف"

الشركة تتوقع زيادة حصتها السوقية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن بدء الإنتاج التجريبي لعدد (4) من خطوط إنتاج كراسي القطعة الواحدة - تقنية الضغط المنخفض- بمصنع صدق للخزف "خزفية".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن الإنتاج التجريبي من الخطوط الأربعة يأتي ضمن المرحلة الأولى لخطة التوسعات الرأسمالية للمصنع، وتتمثل أهمية هذا الحدث في زيادة الطاقة الانتاجية لمواكبة طلبات السوق وتلبية احتياجات العملاء مما سينعكس على زيادة الحصة السوقية ونمو جوهري لمبيعات المصنع وتحسن الأرباح التشغيلية.

مادة اعلانية

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر الإيجابي عند بدء الإنتاج التجاري المتوقع خلال الربع الأول من العام المالي 2024م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ارتفاع أسعار الكتب المدرسية الخارجية في مصر.. ما الأسباب؟ ارتفاع أسعار الكتب المدرسية الخارجية في مصر.. ما الأسباب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط