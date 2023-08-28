تابعة لـ"سليمان الحبيب" توقع عقداً بقيمة 758.7 مليون ريال مع "الزامل للصناعة"

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، عن ترسية وتوقيع عقد بواسطة شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل شركة "مستشفى المحمدية للرعاية الطبية" مع شركة "الزامل لخدمات التكييف والتبريد" بقيمة 758.68 مليون ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد يتضمن تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى المحمدية في مدينة جدة.

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وذكرت أن مدة العقد 14.5 شهر.

وأضافت أنه من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير مالي على النتائج المالية للمجموعة عند البدء في تشغيله والمتوقع أن يكون في نهاية عام 2024م.

وأشارت إلى أن المجموعة تعتزم تمويل المشروع من خلال مواردها الذاتية وقروض بنكية طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.