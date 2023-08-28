مجلس إدارة "أيان للاستثمار" يوصي بزيادة رأس المال بـ 200 مليون ريال

أصدر مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار توصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية " اليوم الاثنين، إن توصية مجلس الإدارة أصدرها في اجتماعه أمس الموافق 27 أغسطس 2023، والمبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 200 مليون ريال لتمكين الشركة من تنفيذ خططها التشغيلية ودعم رأس المال العامل.

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أوضحت أن الأحقية في أسهم حقوق الأولوية ستكون للمساهمين المالكين لأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

أشارت إلى أن الإجراء يتطلب موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وعينت "أيان للاستثمار" شركة الإنماء للاستثمار مستشاراً مالياً للطرح ولتقديم المشورة بشأن زيادة رأس المال وهيكلتها وإعداد المستندات ذات العلاقة وفق المتطلبات التنظيمية، كما سيتم الإعلان لاحقا عند تقديم طلب ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.