اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
 ديدي الصينية للنقل التشاركي تتجه لإلغاء إدراجها في بورصة نيويورك
ديدي الصينية
سيارات كهربائية

"إكس بانغ" الصينية تستحوذ على وحدة "ديدي" للمركبات الكهربائية بـ 744 مليون دولار

طرح أول منتج للعلامة التجارية الجديدة للشركة باسم "مونا" بسعر 20 ألف دولار

هونغ كونغ - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة السيارات الكهربائية الصينية "إكس بانغ" إنها ستستحوذ على وحدة السيارات الكهربائية الذكية التابعة لشركة "ديدي" العملاقة لخدمات نقل الركاب في صفقة تصل قيمتها إلى 744 مليون دولار وستشكل الشركتان شراكة استراتيجية.

وارتفعت أسهم "إكس بانغ" حوالي 13% في تعاملات اليوم الاثنين.

مادة اعلانية

وفي إطار الصفقة ستطلق "إكس بانغ" سيارة من طراز الفئة الأولى العام المقبل تحت علامة تجارية جديدة تسمى حاليا مونا وذلك بهدف التوسع في قطاع السوق الشامل مع تسعير السيارة بمبلغ 20 ألف دولار.

شركة صينية تقتحم المراكز العشر الأولى عالمياً في صناعة السيارات قصص اقتصادية خاص شركة صينية تقتحم المراكز العشر الأولى عالمياً في صناعة السيارات

وتأتي الصفقة وسط تباطؤ الطلب والقدرة التصنيعية الزائدة في صناعة السيارات الكهربائية في الصين الأمر الذي جعل من الصعب على الوافدين الجدد نسبيا مثل ديدي دخول السوق.

وقالت ديدي إنها ستدعم إطلاق المشروع من خلال "توفير الوصول إلى سوق التنقل الخاص بها" وستستكشف الشركتان التعاون الاستراتيجي في عدد من المجالات منها الخدمات التسويقية والمالية والتأمينية.

وسوف تستحوذ ديدي على حوالي 3.25 في المئة من أسهم إكس بانغ بموجب الصفقة ويمكن أن تزيد هذه النسبة اعتمادا على الوفاء بتحقيق أهداف الإنتاج والمبيعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حشد المتطوعين وأجهزة حديثة للبحث عن وحش بحيرة لوخ نيس الأسطوري.. ما حقيقته؟ حشد المتطوعين وأجهزة حديثة للبحث عن وحش بحيرة لوخ نيس الأسطوري.. ما حقيقته؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط